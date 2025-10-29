El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El Viso del Alcor se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica este 29 de octubre de 2025. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con una temperatura que rondará los 18 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las nubes se intensifiquen, alcanzando un estado muy nuboso, lo que podría dar lugar a precipitaciones a lo largo del día.

La probabilidad de lluvia es alta, con un 100% de posibilidad durante las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia escasa que podría comenzar a caer desde la mañana. Las precipitaciones se incrementarán a medida que se acerque la tarde, alcanzando hasta 5 mm en total, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La humedad relativa se mantendrá en niveles elevados, alcanzando el 100% en las horas más críticas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará del sur, con rachas que oscilarán entre los 15 y 34 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. Las rachas más fuertes se prevén hacia la tarde, alcanzando hasta 63 km/h, lo que podría generar algunas molestias y hacer que la lluvia se sienta más intensa. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que se desplacen en bicicleta o a pie.

A lo largo del día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, con mínimas de 17 grados y máximas que podrían llegar a los 20 grados . Sin embargo, la combinación de la alta humedad y el viento podría hacer que la sensación térmica sea más baja, especialmente en las horas de mayor actividad de las precipitaciones.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 60% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de la lluvia. Por lo tanto, es aconsejable que los ciudadanos estén atentos a las alertas meteorológicas y eviten actividades al aire libre durante las horas más críticas.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar, aunque el cielo permanecerá cubierto. La temperatura descenderá a unos 17 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.