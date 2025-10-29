El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Utrera se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con intervalos nubosos y la probabilidad de lluvias ligeras. En particular, entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de precipitación se sitúa en un 100%, lo que indica que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 2 mm en las horas más activas de la tarde.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 73 km/h en su punto máximo, especialmente durante la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, que, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que marcan los termómetros. Las velocidades del viento oscilarán entre 14 y 61 km/h a lo largo del día, lo que podría afectar actividades al aire libre.

En cuanto a la temperatura, se mantendrá relativamente estable, con mínimas de 17 grados y máximas que podrían llegar a los 21 grados . Sin embargo, la combinación de viento y humedad podría hacer que la percepción de calor sea menor, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 60% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 55% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los ciudadanos deben estar preparados para condiciones cambiantes y posibles chubascos.

En resumen, Utrera experimentará un día mayormente cubierto, con lluvias escasas y un ambiente ventoso. Se recomienda a los habitantes que lleven paraguas y se vistan adecuadamente para las condiciones frescas y húmedas que se prevén.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.