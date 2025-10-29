El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Úbeda según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Úbeda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95%, lo que generará una sensación de bochorno en el ambiente.
A medida que avance el día, se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. En particular, se espera que entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de precipitación aumente considerablemente, alcanzando un 100% en algunos momentos. Las lluvias, aunque escasas, podrían acumular hasta 0.5 mm en total, lo que podría resultar en charcos y un suelo húmedo.
El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 15 y 27 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 37 km/h en las horas más activas del día. Esta brisa, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente durante las horas de la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si planean salir, ya que la combinación de viento y humedad puede resultar incómoda.
La probabilidad de tormentas también es notable, con un 55% de posibilidad durante las primeras horas del día y un 60% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, por lo que se aconseja precaución, especialmente en áreas abiertas.
En cuanto a la visibilidad, se espera que se mantenga dentro de rangos normales, aunque la presencia de nubes y posibles lluvias podría reducirla temporalmente. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.
Finalmente, el orto se producirá a las 07:36 y el ocaso a las 18:18, lo que significa que la luz del día será limitada, acentuando la sensación de un día gris y húmedo. En resumen, hoy en Úbeda se anticipa un tiempo fresco y cubierto, con lluvias ligeras y viento moderado, ideal para actividades en interiores y para disfrutar de un día acogedor en casa.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.
