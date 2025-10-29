El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

Hoy, 29 de octubre de 2025, Tomares se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían incluir lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con una temperatura inicial de 18 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 16 y 21 grados, lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 07:00 y las 13:00. Esto indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque se espera que sean escasas. En total, se anticipa una precipitación acumulada de alrededor de 4 mm, lo que podría resultar en un suelo húmedo y condiciones resbaladizas en algunas áreas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople del sur, con velocidades que alcanzarán hasta 38 km/h en las horas más activas. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente en zonas abiertas. La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando ligeramente a medida que avanza la tarde, aunque se mantendrá por encima del 80%. Esto puede contribuir a la sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría experimentar intervalos de nubes altas, pero las condiciones de lluvia seguirán siendo posibles. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que es un factor a tener en cuenta para quienes planeen desplazamientos.

En resumen, el día en Tomares se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias ligeras y un viento notable del sur. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones húmedas y que tomen precauciones al salir, especialmente en carreteras y caminos rurales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.