El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que anticipa un ambiente gris y húmedo. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas posteriores.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. La probabilidad de lluvia es del 100% durante las primeras horas, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y se prevé que continúe lloviendo de manera escasa hasta la mañana. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 4 mm en total, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo, por lo que se recomienda precaución al transitar por las calles.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 29 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que la velocidad del viento se eleve, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca y contribuir a la inestabilidad del tiempo. Las ráfagas de viento podrían ser especialmente notables entre las 11:00 y las 17:00, por lo que es aconsejable asegurar objetos en exteriores que puedan ser arrastrados por el viento.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a medida que avanza la tarde, aunque seguirá siendo notablemente elevada. Esto, combinado con las temperaturas que oscilarán entre los 16 y 22 grados , creará un ambiente bastante húmedo y pesado.

A partir de la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, con una ligera mejora en la probabilidad de lluvia, que podría disminuir a un 25% entre las 19:00 y las 21:00. Sin embargo, la posibilidad de tormentas se mantendrá en un 65% durante la tarde, lo que sugiere que podrían producirse chubascos intensos en cualquier momento.

En resumen, el día en San Juan de Aznalfarache se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos nublados, lluvias intermitentes y vientos fuertes. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones climáticas adversas y que tomen precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.