El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

Hoy, 29 de octubre de 2025, La Rinconada se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la situación cambiará drásticamente. A partir de la madrugada, se espera un aumento significativo en la nubosidad, con cielos cubiertos y lluvias que comenzarán a hacerse presentes. La probabilidad de precipitación es del 100% en las primeras horas, lo que indica que los habitantes deben estar preparados para un día lluvioso.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 19 grados , lo que, aunque no es excesivamente frío, puede resultar incómodo debido a la humedad elevada, que alcanzará el 100% en varios momentos del día. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar el malestar.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople del sur con rachas que alcanzarán hasta los 61 km/h, especialmente en las horas de mayor actividad meteorológica. Este viento puede intensificar la sensación de frío y contribuir a la inestabilidad del tiempo, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas abiertas y expuestas.

A lo largo del día, las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a los 13 mm en las horas más críticas. Las tormentas también son una posibilidad, con probabilidades que rondan el 65% en las primeras horas y que podrían llegar hasta el 70% en la tarde. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre si es posible.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, aunque las nubes permanecerán en el cielo. La temperatura descenderá a unos 17 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día de hoy en La Rinconada se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias, viento fuerte y temperaturas frescas. Se recomienda a la población que tome precauciones y se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.