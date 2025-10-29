El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de nubosidad que se mantendrán durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 68% y el 86%, lo que puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avanza el día, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, alcanzando un 100% en la franja horaria de la tarde, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias moderadas. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que podrían alcanzar hasta 5 mm en las horas pico.

El viento soplará del sur, con rachas que variarán entre 22 y 53 km/h. Estas ráfagas pueden ser especialmente intensas durante la tarde, lo que podría generar condiciones de inestabilidad. La dirección del viento, combinada con la alta humedad, podría contribuir a la formación de tormentas, con una probabilidad de tormenta que se sitúa en torno al 65% en la franja horaria de la tarde.

A lo largo del día, se prevén intervalos de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas, pero a medida que se acerque la tarde, las lluvias se intensificarán. Es recomendable que los habitantes de Puente Genil tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de viento fuerte y lluvia puede hacer que las condiciones sean incómodas y potencialmente peligrosas.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, con temperaturas agradables pero una alta probabilidad de lluvia y viento fuerte. Se aconseja a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para posibles cambios en las condiciones climáticas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.