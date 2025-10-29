El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 70% y el 86%, lo que puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de la alta humedad y las temperaturas moderadas puede hacer que el ambiente se sienta más pesado de lo habitual.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 35% de lluvia en las primeras horas del día, aumentando a un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en total. Esto significa que, aunque no se espera un aguacero torrencial, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante la tarde.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 34 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en zonas abiertas. La dirección del viento y su velocidad podrían contribuir a que la sensación térmica sea más fresca, a pesar de las temperaturas moderadas.

La probabilidad de tormentas también está presente, con un 50% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 60% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no sean intensas, podrían producirse descargas eléctricas y rachas de viento más fuertes en algunos momentos.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:22, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con la posibilidad de que persistan algunas nubes y ligeras lluvias.

En resumen, hoy en Priego de Córdoba se experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas suaves, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente durante la tarde.

