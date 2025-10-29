El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% en la madrugada y manteniéndose en niveles similares durante la mañana, lo que generará una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, aunque con intervalos de lluvia. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir del mediodía, con acumulados que podrían llegar a los 2 mm en las horas centrales. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 07:00 y las 13:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Pozoblanco necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 25 y 30 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 46 km/h en algunos momentos. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor viento. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el sureste en la tarde, manteniendo su intensidad.

Durante la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 15 grados, con un ligero aumento a 16 grados hacia el final del día. Sin embargo, la sensación de frío podría intensificarse debido a la combinación de viento y humedad. Las lluvias continuarán intermitentemente, con acumulados que podrían llegar a 21 mm hacia la noche.

La probabilidad de tormentas también es notable, alcanzando un 55% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse tormentas aisladas que generen chubascos más intensos en cortos períodos de tiempo. La visibilidad podría verse afectada, especialmente en las zonas donde se presenten brumas o niebla.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto y las temperaturas en torno a los 14 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:23, marcando el final de un día que, aunque gris y lluvioso, es típico de esta época del año en Pozoblanco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.