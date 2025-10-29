El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, oscilando entre los 16 y 21 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría verse alterada por la combinación de la humedad y el viento, que soplará desde el sur con rachas que alcanzarán hasta los 59 km/h en las horas más intensas de la tarde. Este viento, aunque fresco, podría contribuir a la dispersión de las nubes, aunque no se espera que esto afecte significativamente la cobertura nubosa.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvias entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 07:00 y las 13:00. Durante estos periodos, se anticipan lluvias ligeras, acumulando hasta 6 mm en total a lo largo del día. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá en un 55% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente.

En cuanto a las tormentas, existe un 60% de probabilidad de que se produzcan durante la mañana y la tarde, lo que podría generar algunas interrupciones en actividades al aire libre. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen precauciones si planean salir.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la alta humedad, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, Palma del Río experimentará un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes, temperaturas suaves y un viento notablemente fuerte. Es un día para estar preparado y adaptarse a las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.