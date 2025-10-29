El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

Hoy, 29 de octubre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día marcado por un tiempo predominantemente cubierto y con probabilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura estable alrededor de los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 87%, lo que puede generar una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con un cielo muy nuboso durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 21 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío. La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, especialmente en las horas centrales del día.

El viento soplará del sur, con velocidades que alcanzarán hasta los 45 km/h en las horas más activas, lo que podría generar ráfagas más intensas. Este viento, combinado con la alta humedad, puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Durante la mañana, se prevén ráfagas de viento de hasta 38 km/h, que podrían aumentar a 67 km/h en la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00 y un 70% entre las 07:00 y las 13:00. Esto indica que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen salir durante estas horas.

En resumen, el día en Los Palacios y Villafranca se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente al conducir o realizar actividades al aire libre, debido a las condiciones de viento y la posibilidad de tormentas. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para adaptarse a las condiciones cambiantes del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.