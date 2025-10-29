El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

Hoy, 29 de octubre de 2025, Osuna se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían traer algunas lluvias dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 20 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 76% al inicio del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que avance la mañana, se espera que las nubes se mantengan densas, y la probabilidad de precipitación será notable, con un 90% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00. Las lluvias, aunque escasas, podrían acumularse en algunos momentos, especialmente en las horas centrales del día. La precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 0.7 mm, lo que indica que, aunque no se prevén tormentas severas, sí habrá un ambiente húmedo y potencialmente incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta 36 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a lo largo del día. Sin embargo, se anticipan ráfagas más fuertes, especialmente en la tarde, donde la velocidad del viento podría llegar a los 59 km/h. Esto podría generar un ambiente ventoso, lo que sumado a la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, la temperatura se mantendrá estable, rondando los 19 grados , y la probabilidad de lluvia seguirá presente, con un 100% de posibilidades entre las 13:00 y las 19:00. Las condiciones del cielo seguirán siendo mayormente cubiertas, con intervalos de nubes que podrían permitir breves momentos de sol, pero en general, se espera que el día transcurra bajo un manto gris.

A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados . La humedad aumentará, lo que podría generar una sensación de bochorno. La probabilidad de lluvia disminuirá hacia el final del día, pero aún se prevén algunas lloviznas ligeras. En resumen, Osuna vivirá un día de octubre caracterizado por la nubosidad y la posibilidad de lluvias, con un viento notable que podría hacer que la jornada se sienta más fría de lo habitual.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.