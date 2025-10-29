El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 95% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Durante este periodo, se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.6 mm.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con un 100% entre las 7:00 y las 1:00 de la tarde. Las precipitaciones se intensificarán, alcanzando hasta 5 mm en este intervalo. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C y 20°C, lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que el día avance, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 90% por la tarde.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 80 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, aumentando la probabilidad de tormentas, que se estima en un 55% entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde. Las rachas de viento serán más fuertes en la tarde, con velocidades que podrían superar los 65 km/h, lo que podría causar algunas molestias y afectar la visibilidad.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 80% entre las 7:00 y la 1:00 de la mañana del día siguiente, aunque las precipitaciones serán más ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimas de 18°C hacia el final del día.

En resumen, los habitantes de Morón de la Frontera deben prepararse para un día mayormente nublado y lluvioso, con vientos fuertes y temperaturas frescas. Se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en áreas donde el viento pueda causar problemas y en caso de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.