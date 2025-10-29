El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Morón de la Frontera según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 95% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Durante este periodo, se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.6 mm.
A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con un 100% entre las 7:00 y las 1:00 de la tarde. Las precipitaciones se intensificarán, alcanzando hasta 5 mm en este intervalo. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C y 20°C, lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.
La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que el día avance, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 90% por la tarde.
El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 80 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, aumentando la probabilidad de tormentas, que se estima en un 55% entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde. Las rachas de viento serán más fuertes en la tarde, con velocidades que podrían superar los 65 km/h, lo que podría causar algunas molestias y afectar la visibilidad.
A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 80% entre las 7:00 y la 1:00 de la mañana del día siguiente, aunque las precipitaciones serán más ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimas de 18°C hacia el final del día.
En resumen, los habitantes de Morón de la Frontera deben prepararse para un día mayormente nublado y lluvioso, con vientos fuertes y temperaturas frescas. Se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en áreas donde el viento pueda causar problemas y en caso de tormentas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.
