El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con intervalos de nubes y momentos de lluvia escasa. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 90% en las primeras horas y subiendo hasta un 100% en la franja horaria de la tarde, entre la 1 y las 7. Esto sugiere que los habitantes de Montilla deben estar preparados para la posibilidad de lluvias, que podrían ser más intensas en algunos momentos, especialmente en la tarde, cuando se prevé que caigan hasta 3 mm de lluvia.

El viento soplará del sur, con rachas que oscilarán entre los 24 y 62 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 62 km/h, lo que podría causar algunas molestias y afectar la visibilidad en las carreteras.

A lo largo del día, las temperaturas oscilarán entre los 16 y 20 grados , siendo más frescas en la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido al viento y la humedad. La tarde también traerá consigo un aumento en la nubosidad, con cielos muy nubosos y cubiertos, lo que limitará la entrada de luz solar.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 55% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que podría generar descargas eléctricas en algunas áreas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones.

En resumen, el día en Montilla se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento notablemente fuerte. Se recomienda a la población que se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.