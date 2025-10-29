El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

Hoy, 29 de octubre de 2025, Moguer se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con la posibilidad de lluvias escasas que podrían acompañar a la población durante la jornada. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, aunque se espera que esta sea ligera.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 22 grados a lo largo del día. En la mañana, se prevén temperaturas alrededor de los 19 grados, que se mantendrán estables hasta el mediodía. A medida que avance la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 22 grados, proporcionando un leve respiro en medio de la nubosidad y la lluvia. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 75% hacia la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 70 km/h en las horas más intensas, especialmente durante la tarde. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede generar condiciones de incomodidad, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas será notable, especialmente entre las 07:00 y las 19:00, con un 65% de posibilidad de que se produzcan. Esto podría traducirse en tormentas aisladas que, aunque no se espera que sean severas, podrían causar algunas interrupciones en actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. La lluvia se espera que disminuya, pero la nubosidad persistirá, lo que podría dar lugar a un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, los habitantes de Moguer deben estar preparados para un día de clima variable, con lluvias ligeras, temperaturas moderadas y vientos fuertes. Se aconseja llevar paraguas y abrigos, y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.