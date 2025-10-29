El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 60% de posibilidades durante la mañana y aumentando a un 90% en la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Martos deben estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando se prevé que la intensidad de la lluvia sea mayor. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 1.0 mm en total, lo que indica que, aunque no se espera una tormenta intensa, sí habrá momentos de lluvia que podrían interrumpir las actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta a lo largo del día, comenzando en un 76% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 84% en la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas moderadas, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos vestirse en capas y estar preparados para un ambiente húmedo.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 34 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 63 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede contribuir a una sensación de frescura, especialmente cuando se combine con la humedad del ambiente. Los vientos más fuertes se esperan entre las 18:00 y las 20:00 horas, lo que podría generar algunas molestias para quienes se encuentren en la calle.

En resumen, el tiempo en Martos para hoy será mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas moderadas. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones ante la posibilidad de lluvia y viento fuerte, y que planifiquen sus actividades en consecuencia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.