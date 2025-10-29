El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Marchena se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 19 grados , proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, especialmente en los periodos de 05:00 a 13:00, donde se prevé que la precipitación sea casi segura, alcanzando un 100% de probabilidad. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en las horas más activas. A partir de la tarde, la intensidad de la lluvia disminuirá, aunque se mantendrán intervalos nubosos con posibilidad de chubascos esporádicos.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que el día avance, la humedad se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 75% y el 88%, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta más pesada y húmeda.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur a una velocidad que oscilará entre 12 y 23 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 75 km/h en las horas más intensas, especialmente durante la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, aumentando la posibilidad de tormentas en la tarde, con un 20% de probabilidad de tormenta entre las 19:00 y 01:00.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la alta humedad, así que se recomienda precaución a los conductores y peatones. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán ligeramente, manteniéndose alrededor de los 18 grados .

En resumen, Marchena experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y un viento moderado del sur. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para condiciones de lluvia y que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad de las precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.