El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

Hoy, 29 de octubre de 2025, Mairena del Aljarafe se prepara para un día marcado por la inestabilidad atmosférica y la probabilidad de precipitaciones. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 18 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las nubes se intensifiquen, dando paso a un ambiente cubierto con lluvia escasa, especialmente durante las primeras horas del día.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos más críticos, lo que sugiere que los habitantes de Mairena deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes. Las precipitaciones se concentrarán principalmente entre las 01:00 y las 13:00, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente en las horas centrales del día. Se prevé que la lluvia sea más intensa en la mañana, con valores que podrían alcanzar hasta 7 mm en el periodo de 04:00 a 05:00.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, soplando del sur con velocidades que oscilarán entre los 20 y 38 km/h, lo que podría generar rachas más fuertes en momentos puntuales. Esto, sumado a la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 100% durante gran parte del día, creará una sensación de bochorno y un ambiente bastante pesado.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender ligeramente, estabilizándose en torno a los 16 grados . Sin embargo, se espera que hacia el final de la jornada, el cielo comience a despejarse, dando paso a intervalos nubosos y permitiendo que los rayos del sol hagan su aparición antes del ocaso, que se producirá a las 18:29.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00, lo que podría generar descargas eléctricas en algunas áreas. Por lo tanto, es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas más críticas de la mañana.

En resumen, el día en Mairena del Aljarafe se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias, viento y temperaturas frescas. Se aconseja a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para un día que podría ser complicado en términos de condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.