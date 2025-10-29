El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Mairena del Alcor se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

La precipitación será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se registren lluvias escasas en varios periodos del día. En total, se estima que la acumulación de lluvia podría alcanzar hasta 5 mm, siendo más probable en las horas centrales de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de mayor actividad, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 34 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 63 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas más expuestas. Se recomienda tener precaución, especialmente en áreas donde el viento pueda ser más intenso.

La humedad relativa será alta durante todo el día, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 85% en la mayoría de los periodos. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 60% de posibilidad de que se produzcan en las horas centrales del día, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y vientos más fuertes. Es aconsejable estar atento a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se prevén tormentas.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque permanecerá mayormente nublado. Las temperaturas descenderán a unos 18 grados , proporcionando un ambiente fresco para las actividades nocturnas. En resumen, el día de hoy en Mairena del Alcor se caracterizará por un tiempo variable, con lluvias y viento, lo que requerirá estar preparado para condiciones cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.