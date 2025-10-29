El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que la temperatura llegue a los 21 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que rondan el 70-80%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad significativa de lluvia, especialmente en la tarde y la noche. Se prevé que la precipitación acumulada alcance hasta 2 mm, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras, pero podrían ser persistentes, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur y sureste, con rachas que alcanzarán hasta 58 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, a pesar de las temperaturas relativamente cálidas. Las rachas de viento serán más intensas en la tarde, lo que podría causar algunas molestias, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 55% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no sean severas, podrían acompañar a las lluvias, generando un ambiente inestable en la región.

A medida que avance la tarde, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia la noche. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, así que se recomienda precaución a los conductores y peatones.

En resumen, Lucena experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas agradables, pero con un aumento en la probabilidad de tormentas y vientos fuertes en las horas de la tarde. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las actividades al aire libre deben ser planificadas con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.