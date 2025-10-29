El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 18 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 92% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con temperaturas estables alrededor de los 17 grados . Sin embargo, la probabilidad de lluvia será un factor determinante, con un 100% de probabilidad de precipitaciones en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a los 6 mm en total, especialmente en las horas centrales del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 67 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas expuestas. La combinación de viento fuerte y lluvia podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, la temperatura podría descender ligeramente, manteniéndose en torno a los 19 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad. Las nubes altas que se prevén para la tarde no ofrecerán mucho alivio, ya que el cielo permanecerá cubierto, limitando la entrada de luz solar.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 30% de posibilidad de que se desarrollen en las horas de la tarde, lo que podría intensificar las precipitaciones y generar descargas eléctricas. Es recomendable que los habitantes de Lora del Río tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán a unos 18 grados , y la humedad se mantendrá alta, lo que podría dar lugar a una noche fresca y húmeda. En resumen, el día de hoy en Lora del Río se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias, viento fuerte y temperaturas moderadas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.