El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Linares, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 14 grados en las horas más frescas de la mañana.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, donde se estima un 90% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, se prevén lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una ligera disminución, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las precipitaciones podrían intensificarse hacia la noche, con un total acumulado que podría llegar a 7 mm hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 82% y el 95% a lo largo del día, lo que puede generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Los vientos serán moderados, predominando del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Sin embargo, se prevén ráfagas más intensas, especialmente en la tarde, donde podrían alcanzar hasta 41 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco.

La probabilidad de tormentas también está presente, con un 60% de posibilidad durante las horas de mayor actividad, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, por lo que se recomienda precaución a quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas se estabilizarán en torno a los 16 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:18, marcando el inicio de una noche que se prevé fresca y húmeda. En resumen, el día de hoy en Linares se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.