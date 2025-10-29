El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Lepe se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica "cubierto con lluvia escasa". Las temperaturas se mantendrán agradables, oscilando entre los 17 y 19 grados , lo que permitirá que la sensación térmica sea moderada, aunque la humedad relativa alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados en la tarde, justo antes del ocaso, que ocurrirá a las 18:34. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidades entre las 01:00 y las 07:00, y un 75% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que es probable que los habitantes de Lepe se enfrenten a chubascos intermitentes, especialmente durante la mañana y la tarde.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 62 km/h en las horas más intensas del día. Esto podría generar condiciones de viento fuerte, especialmente en áreas abiertas. La velocidad del viento variará, comenzando con 22 km/h en la mañana y aumentando a medida que avanza el día, lo que podría contribuir a una sensación de frescura a pesar de las temperaturas relativamente cálidas.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 55% de posibilidades entre la 01:00 y las 07:00, y un 65% entre las 07:00 y las 13:00. Esto indica que, además de la lluvia, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que requerirá precaución, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy será mayormente nublado con lluvias intermitentes y temperaturas agradables, pero con un alto nivel de humedad y viento fuerte. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles cambios en las condiciones meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran en áreas propensas a tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.