El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Lebrija, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de lluvia escasa en las primeras horas. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.2 mm en la mañana, aumentando a 14 mm en la tarde, lo que indica un potencial de lluvias más intensas. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 75 km/h en las horas más ventosas, especialmente durante la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se aconseja precaución, especialmente en áreas abiertas o en la conducción de vehículos. Las rachas de viento serán más intensas entre las 15:00 y las 18:00, coincidiendo con el aumento de la actividad de lluvia.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad de tormentas eléctricas en los periodos de la mañana y la tarde. Esto podría traer consigo descargas eléctricas y vientos racheados, lo que podría afectar actividades al aire libre y generar interrupciones en el suministro eléctrico en algunas áreas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimas de 11 grados . La nubosidad se mantendrá, pero se espera que la intensidad de la lluvia disminuya, aunque aún podrían registrarse algunas lloviznas. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, el día de hoy en Lebrija se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias significativas y vientos fuertes. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones climáticas adversas y tomar precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.