El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, se espera en Jaén un tiempo variable, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los intervalos nubosos comenzarán a hacerse notar, con una temperatura que rondará los 17 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es significativa, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 1 mm en total. En las primeras horas, se prevén lluvias muy escasas, pero a medida que se acerque la tarde, la intensidad de la lluvia podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 0.8 mm en algunos momentos.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, oscilando entre el 55% y el 79%, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos soplarán del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 52 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente por la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, que, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

A lo largo de la jornada, se prevé que el cielo permanezca mayormente cubierto, con intervalos de nubes que podrían dar paso a claros temporales, aunque estos serán breves. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por la ciudad.

En resumen, el día en Jaén se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias escasas y temperaturas suaves. Es un día propicio para llevar paraguas y abrigarse un poco, ya que las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente. La tarde será especialmente propensa a la lluvia, por lo que se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.