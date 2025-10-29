El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Huelva se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 18 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad persista, con momentos de cielo cubierto y algunas lluvias intermitentes. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 4 mm en el periodo de las 10:00 a las 11:00, lo que podría generar un ambiente húmedo y posiblemente incómodo para quienes se desplacen al aire libre. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, pero aún se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 58 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar condiciones de viento fuerte, especialmente en áreas expuestas. Se recomienda precaución a los conductores y a quienes realicen actividades al aire libre, ya que las ráfagas de viento podrían ser un factor a considerar.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 60% entre las 07:00 y las 13:00, lo que indica que podrían desarrollarse tormentas aisladas durante la mañana. Sin embargo, a medida que el día avance, la probabilidad de tormenta disminuirá, con un 10% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente.

A lo largo de la tarde, las temperaturas podrían alcanzar un máximo de 22 grados , proporcionando un leve respiro del fresco matutino. Sin embargo, la sensación de humedad y el viento podrían hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es. La jornada finalizará con cielos cubiertos y una ligera disminución en la actividad de lluvia, aunque no se descartan chubascos aislados hasta la noche. En resumen, se recomienda a los habitantes de Huelva estar preparados para un día de clima variable, con lluvias ligeras y viento fuerte.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.