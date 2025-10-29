El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente cubierto con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto con lluvias ligeras en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las franjas horarias de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias durante el día.

Las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, oscilando entre los 17 y 21 grados . En las primeras horas, se prevén temperaturas alrededor de los 18 grados, que irán aumentando ligeramente hasta alcanzar los 21 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 19 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que puede contribuir a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas suaves. A lo largo del día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta pesada.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 8 y 45 km/h, siendo más intenso durante la tarde. Las rachas de viento pueden alcanzar hasta 70 km/h, lo que podría generar algunas molestias, especialmente en áreas expuestas. Este viento, aunque no se espera que cause problemas significativos, podría contribuir a un aumento en la sensación de frescor al caer la tarde.

La probabilidad de tormentas también está presente, con un 60% de posibilidad en las horas centrales del día. Esto sugiere que, además de las lluvias ligeras, podrían producirse algunas tormentas aisladas, aunque no se anticipa que sean de gran intensidad.

En resumen, el día en Dos Hermanas se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas suaves. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para la posibilidad de lluvia y viento fuerte, especialmente durante las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.