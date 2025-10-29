El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Écija se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia se incrementará, alcanzando un 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Las precipitaciones serán escasas en las primeras horas, pero se intensificarán hacia la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas. Se prevé que la lluvia alcance hasta 7 mm en el periodo de 10:00 a 11:00, lo que podría causar algunas molestias a los transeúntes y a quienes se desplacen por la ciudad.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 80% y el 94%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también puede favorecer la formación de niebla en las primeras horas del día, reduciendo la visibilidad en algunas áreas.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta 69 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar condiciones de inestabilidad. Se recomienda precaución, especialmente en zonas abiertas y en el desplazamiento de vehículos, ya que las ráfagas de viento pueden ser intensas y repentinas.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 55% de posibilidad en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de riesgo a las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo seguirá cubierto y las temperaturas se mantendrán en torno a los 19 grados. La lluvia disminuirá, pero la posibilidad de chubascos aislados persistirá hasta el final del día. Los ciudadanos de Écija deben estar preparados para un día de clima variable, con la recomendación de llevar paraguas y abrigos para enfrentar las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.