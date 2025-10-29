El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Coria del Río se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando lluvias escasas que se mantendrán durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa. Se espera que la precipitación acumulada durante el día sea de aproximadamente 2 mm, con picos de hasta 2 mm en las horas de mayor actividad.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 18 y 38 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 62 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en las áreas más expuestas. La combinación de viento y lluvia podría hacer que las condiciones se sientan más frescas de lo habitual, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente y tomen precauciones al salir.

Las probabilidades de tormenta son moderadas, con un 65% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto podría llevar a un aumento en la intensidad de la lluvia y a la posibilidad de descargas eléctricas. Se aconseja a los residentes que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas y que eviten actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones mejoren ligeramente, con cielos parcialmente despejados y temperaturas que descenderán a alrededor de 18 grados . Sin embargo, la posibilidad de lluvias ligeras persistirá hasta bien entrada la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:29, marcando el final de un día que, aunque lluvioso, también ofrecerá momentos de calma y claridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.