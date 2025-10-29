El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% en las primeras horas, lo que generará una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 19 grados . Sin embargo, la probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad de lluvias entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Se espera que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 1.5 mm en total durante el día. Las lluvias más intensas se anticipan en la tarde, donde se prevé que la cantidad de agua caída sea mayor.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 39 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las ráfagas más fuertes. La dirección del viento cambiará a suroeste hacia la tarde, manteniendo una velocidad constante que podría influir en la dispersión de las nubes y la intensidad de las lluvias.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 01:00 y las 07:00, y un 65% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas inestables, especialmente en la tarde, cuando las tormentas podrían ser más frecuentes.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con momentos de nubosidad variable. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones al desplazarse.

En resumen, Córdoba experimentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Las temperaturas se mantendrán frescas, y la alta humedad contribuirá a una sensación de incomodidad. Es un día ideal para actividades bajo techo, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para la lluvia y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.