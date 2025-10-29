El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

Hoy, 29 de octubre de 2025, Castilleja de la Cuesta se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la situación cambiará drásticamente. Se espera que a partir de la madrugada, las nubes se intensifiquen, dando paso a un cielo cubierto con lluvias intermitentes, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos más críticos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia. Las cantidades de agua que se prevén son significativas, con registros que podrían llegar hasta los 14 litros por metro cuadrado en las horas más activas de la lluvia. Esto podría generar charcos y acumulaciones en las calles, así que se recomienda precaución al desplazarse.

La temperatura durante el día se mantendrá relativamente templada, oscilando entre los 16 y 21 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas de la mañana, mientras que a medida que el sol se eleve, se espera un ligero aumento en la sensación térmica. Sin embargo, la humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro.

El viento también jugará un papel importante hoy. Se prevé que sople desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 62 km/h en las horas más intensas. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la lluvia. Los vientos serán más fuertes durante la tarde, por lo que se aconseja a los ciudadanos que aseguren objetos en el exterior que puedan ser arrastrados por el viento.

A medida que se acerque la noche, la situación meteorológica comenzará a estabilizarse, aunque las nubes permanecerán presentes. La temperatura descenderá gradualmente, y se espera que el cielo se mantenga cubierto, aunque las lluvias cesarán. La puesta de sol se producirá a las 18:29, marcando el final de un día que ha traído consigo un tiempo variable y húmedo.

En resumen, hoy en Castilleja de la Cuesta se anticipa un día de lluvias, viento y temperaturas moderadas, lo que invita a los ciudadanos a estar preparados y a tomar precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.