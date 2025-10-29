El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Cartaya se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y húmedo, con probabilidades significativas de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias escasas que se intensificarán en algunos momentos. La temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados durante la mañana, descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 90% por la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la acumulación total alcance hasta 7 mm, con la mayor intensidad de lluvia concentrada entre las 5 y las 6 de la tarde. Las probabilidades de lluvia son del 100% en los periodos de mayor actividad, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 62 km/h, especialmente durante la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se aconseja precaución, sobre todo en áreas abiertas y en la conducción de vehículos. Las rachas más fuertes se sentirán entre las 12 y las 1 de la tarde, cuando se prevé que el viento alcance su máxima intensidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20 grados . El cielo permanecerá cubierto, y las lluvias podrían continuar, aunque con menor intensidad. La probabilidad de tormentas también es notable, con un 55% de posibilidad de que se produzcan entre la 1 y las 7 de la tarde, y un 65% entre las 7 y la 1 de la mañana del día siguiente.

En resumen, el día en Cartaya se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y vientos fuertes. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas y que se mantengan informados sobre posibles cambios en la predicción.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.