El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cartaya según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Cartaya se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y húmedo, con probabilidades significativas de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias escasas que se intensificarán en algunos momentos. La temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados durante la mañana, descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas centrales del día.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 90% por la tarde.
En cuanto a las precipitaciones, se espera que la acumulación total alcance hasta 7 mm, con la mayor intensidad de lluvia concentrada entre las 5 y las 6 de la tarde. Las probabilidades de lluvia son del 100% en los periodos de mayor actividad, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.
El viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 62 km/h, especialmente durante la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se aconseja precaución, sobre todo en áreas abiertas y en la conducción de vehículos. Las rachas más fuertes se sentirán entre las 12 y las 1 de la tarde, cuando se prevé que el viento alcance su máxima intensidad.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20 grados . El cielo permanecerá cubierto, y las lluvias podrían continuar, aunque con menor intensidad. La probabilidad de tormentas también es notable, con un 55% de posibilidad de que se produzcan entre la 1 y las 7 de la tarde, y un 65% entre las 7 y la 1 de la mañana del día siguiente.
En resumen, el día en Cartaya se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y vientos fuertes. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas y que se mantengan informados sobre posibles cambios en la predicción.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.
