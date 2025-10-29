El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Carmona se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 16 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 17 grados en las horas centrales. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán en su mayoría ligeras. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 6 mm, especialmente en la tarde, cuando se prevé un incremento en la actividad de las lluvias.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 83 km/h en las horas más intensas, especialmente durante la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, aumentando la probabilidad de tormentas, que se estima en un 55% a 60% en los periodos de mayor actividad. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones ante posibles rachas fuertes de viento y la posibilidad de tormentas eléctricas.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas podrían descender ligeramente, manteniéndose en torno a los 16 grados. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la lluvia, por lo que se aconseja a los conductores y peatones que extremen las precauciones al desplazarse.

A medida que se acerque la noche, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios. Las lluvias continuarán siendo una constante, aunque se espera que su intensidad disminuya. La temperatura descenderá a unos 18 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

En resumen, el día en Carmona se caracterizará por un tiempo nublado y lluvioso, con temperaturas suaves y un viento fuerte del sur. Se recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.