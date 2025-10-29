El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Camas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes irán aumentando, dando paso a un panorama cubierto con lluvia. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente tormentosas.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 21 grados , con un leve descenso a medida que se acerque la tarde. En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 18 grados, mientras que por la tarde podría alcanzar los 21 grados, antes de descender nuevamente hacia la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las horas más críticas del día.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 63 km/h en los momentos más intensos de la tormenta. Esto podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, peligrosas, especialmente para quienes se desplacen en vehículos o realicen actividades al aire libre. Las rachas de viento serán más fuertes durante la tarde, coincidiendo con el aumento de la actividad de lluvia.

La humedad relativa será un factor constante, manteniéndose en niveles elevados a lo largo del día. Esto, combinado con las lluvias, podría generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente suaves. Los periodos de lluvia serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente entre las 01:00 y las 19:00 horas, cuando se prevé la mayor acumulación de agua.

Los ciudadanos de Camas deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre. La posibilidad de tormentas eléctricas también está presente, con un 65% de probabilidad en las horas de la tarde. Se recomienda evitar áreas propensas a inundaciones y estar preparados para cambios repentinos en las condiciones climáticas.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias continuas y un ambiente húmedo. Es un buen momento para quedarse en casa, disfrutar de actividades bajo techo y mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.