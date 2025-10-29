El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

Hoy, 29 de octubre de 2025, el tiempo en Cabra se presenta mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día, con intervalos de nubes altas que podrían ofrecer un ligero respiro en la densidad de la nubosidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de 16 grados, que irán aumentando gradualmente hasta llegar a los 22 grados hacia la tarde. Sin embargo, a medida que el sol se oculta, se espera un descenso gradual, volviendo a los 16 grados al final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 70% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad significativa de lluvia, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se prevé que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en total. La probabilidad de precipitación es del 90% entre las 07:00 y las 13:00 horas, aumentando a un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es muy probable que los residentes de Cabra experimenten algunas lluvias durante el día, por lo que se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 63 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar condiciones de viento fuerte, especialmente en áreas expuestas. Las velocidades del viento oscilarán entre 25 y 38 km/h a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas agradables pero con alta humedad, y una probabilidad considerable de lluvias, especialmente en la tarde. Los vientos del sur añadirán un elemento de frescura, haciendo que sea un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un buen libro junto a la ventana mientras se observa la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.