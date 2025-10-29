El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

Hoy, 29 de octubre de 2025, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 19 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, aunque con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas. La precipitación acumulada durante las primeras horas será mínima, con valores que rondan los 0.1 mm. Sin embargo, a partir del mediodía, la situación podría cambiar, ya que se prevé un aumento en la intensidad de las lluvias, especialmente en la tarde, donde se anticipa que la precipitación alcance hasta 5 mm.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 72 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Las velocidades del viento variarán, comenzando con 14 km/h en la madrugada y aumentando gradualmente a medida que el día avanza, alcanzando su punto máximo en la tarde. Esta combinación de viento y lluvia podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad de que se desarrollen durante las horas de la tarde. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre. Es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se prevé salir.

En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un cielo cubierto, con lluvias intermitentes y un viento fuerte del sur. Las temperaturas se mantendrán agradables, pero la combinación de humedad y viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día de inclemencias meteorológicas y que consideren la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.