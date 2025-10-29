El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bormujos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Bormujos se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de lluvia que se intensificarán a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 13:00 horas. Se espera que la lluvia sea constante, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 8 mm en las primeras horas del día.
Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la temperatura podría descender ligeramente, manteniéndose en torno a los 16 grados por la tarde.
El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 65 km/h, especialmente en las horas de mayor actividad meteorológica. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, aumentando la probabilidad de tormentas, que se estima en un 60% durante la mañana y un 65% entre las 07:00 y las 13:00 horas. A partir de la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá, aunque se mantendrán las lluvias intermitentes.
A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, pero las nubes altas seguirán presentes, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y menos húmedo. Las temperaturas por la tarde se mantendrán en torno a los 19 grados, con una ligera disminución hacia la noche.
Es importante que los residentes de Bormujos se preparen para un día de lluvia y viento, especialmente aquellos que planean actividades al aire libre. Se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia, así como estar atentos a posibles alertas meteorológicas que puedan emitirse a lo largo del día. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y las lluvias, por lo que se aconseja precaución en las carreteras.
En resumen, el tiempo en Bormujos hoy será predominantemente lluvioso y ventoso, con temperaturas frescas y alta humedad, condiciones que podrían generar un ambiente inestable durante las horas centrales del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.
