El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 17 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 93% en la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, con acumulados que podrían llegar a 1.3 mm en total. La probabilidad de lluvia es del 90% en las primeras horas y se incrementará al 100% en la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando se prevén las lluvias más intensas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del norte a una velocidad de 2 km/h, pero a medida que el día avance, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 56 km/h en la tarde. Esto se debe a que se espera que el viento cambie a dirección sur, lo que podría generar un ambiente más fresco y dinámico.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad en las horas centrales del día. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas eléctricas, especialmente en la tarde, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las calles.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 21 grados a lo largo del día, siendo más frescas en la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. Sin embargo, la combinación de la alta humedad y el viento podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En resumen, los habitantes de Bailén deben prepararse para un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un aumento en la velocidad del viento. Se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, especialmente si se planea salir durante las horas de mayor actividad de las tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.