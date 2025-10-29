El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 16 grados centígrados. A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 13 y 18 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se espera un 95% de posibilidad de lluvia. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 0.6 mm en las horas más críticas, lo que indica que es probable que los habitantes de Baeza se enfrenten a condiciones húmedas y posiblemente incómodas. La lluvia será ligera, pero suficiente para requerir paraguas o impermeables.

La humedad relativa será alta durante todo el día, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que el día avance, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 17 km/h. En las horas de la tarde, se prevé que el viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional y contribuir a la inestabilidad del tiempo. Este viento podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían dar paso a momentos de lluvia más intensa, especialmente hacia la tarde. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy será mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas moderadas. Los habitantes deben estar preparados para un día húmedo y ventoso, con la posibilidad de que las condiciones climáticas cambien rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.