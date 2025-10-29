El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Baena se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con intervalos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que las nubes continúen dominando el panorama, con periodos de cubierto que podrían traer consigo ligeras precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán 17 grados, aumentando gradualmente hasta llegar a los 23 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 21 grados al final del día. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 60% y el 82%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 68 km/h en su punto máximo. Este viento, aunque cálido, puede generar una sensación de frescor en combinación con la alta humedad. Las rachas más intensas se prevén durante la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre, especialmente para aquellos que planean disfrutar de la naturaleza o realizar deportes.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será alta, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las cantidades de lluvia esperadas son escasas, con acumulaciones que no superarán los 1.0 mm, pero podrían ser suficientes para mojar el suelo y refrescar el ambiente. Además, existe una probabilidad del 60% de tormentas en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar algunos momentos de inquietud.

Los ciudadanos de Baena deben estar preparados para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras y un viento notable. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente. A pesar de la inestabilidad del tiempo, las temperaturas se mantendrán agradables, lo que permitirá disfrutar de actividades en interiores y exteriores, siempre con precaución ante las condiciones del viento y la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.