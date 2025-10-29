El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

Hoy, 29 de octubre de 2025, Ayamonte se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que indica que es recomendable llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 100% en las primeras horas, lo que sugiere que las lluvias serán intensas, especialmente entre las 00:00 y las 07:00.

A medida que avance la mañana, se espera que la situación meteorológica no mejore significativamente. Los intervalos nubosos continuarán acompañados de lluvias, aunque con una ligera disminución en la intensidad. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 18 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando ligeramente a lo largo del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople del sur con rachas que pueden alcanzar hasta los 55 km/h, especialmente durante la mañana. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, sobre todo en zonas expuestas. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas centrales del día, lo que podría afectar a la navegación y a actividades al aire libre.

A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas se mantiene en un 55% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas. Sin embargo, hacia el final de la tarde, la situación podría mejorar ligeramente, con cielos menos cubiertos y una disminución en la probabilidad de lluvia. Las temperaturas podrían alcanzar un máximo de 25 grados , lo que ofrecería un respiro temporal antes de que caiga la noche.

Al caer la tarde, el cielo se despejará gradualmente, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores de alrededor de 19 grados hacia la noche. La jornada concluirá con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila, aunque la humedad seguirá siendo notable.

En resumen, hoy en Ayamonte se anticipa un día de lluvias y viento fuerte, con temperaturas frescas y una mejora gradual hacia la noche. Es un día para estar preparado y tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.