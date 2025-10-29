El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Arahal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 81% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 18 y 20 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la presencia del viento, que soplará del sur a velocidades que alcanzarán hasta los 41 km/h en las horas más activas. Este viento, junto con la alta humedad, podría hacer que la temperatura se sienta más fresca de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvias entre las 01:00 y las 07:00, y un 65% entre las 19:00 y las 01:00. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 5 mm en total durante el día. Sin embargo, es importante estar preparados, ya que las condiciones podrían cambiar rápidamente, especialmente en la tarde, cuando se prevén intervalos nubosos con lluvias.

En cuanto a la actividad tormentosa, se estima que hay un 55% de probabilidad de tormentas en las primeras horas del día, que podría disminuir a un 20% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente si se producen cambios en la presión atmosférica.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales al desplazarse.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 19 grados . La noche se presentará con cielos mayormente nublados, y la temperatura se estabilizará en torno a los 18 grados, con una humedad que podría llegar al 90%.

En resumen, hoy en Arahal se anticipa un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.