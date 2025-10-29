El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con intervalos de nubosidad y lluvias ligeras. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la madrugada, con registros de hasta 0.6 mm en las primeras horas y aumentando a 1 mm en la mañana. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Andújar necesiten paraguas a lo largo del día.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento serán más intensas en las horas de la tarde, lo que podría provocar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

En cuanto a la temperatura, se espera que se mantenga estable durante el día, con un ligero aumento en la tarde, alcanzando hasta 21 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la combinación de viento y humedad. Las temperaturas mínimas se registrarán en la madrugada, manteniéndose en torno a los 15 grados .

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 55% de posibilidad en los periodos de 01:00 a 07:00 y 19:00 a 01:00, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas, aunque no se anticipan eventos severos. Los intervalos nubosos continuarán durante la tarde, con un cielo que podría despejarse ligeramente hacia la noche, aunque las lluvias persistirán.

En resumen, Andújar experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas suaves y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las condiciones húmedas y ventosas, especialmente si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.