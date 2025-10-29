El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Almonte se verá afectado por un tiempo predominantemente nuboso, con intervalos de cubierto y la posibilidad de lluvias a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 17 grados , que se mantendrá relativamente estable durante la jornada. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados, aunque las condiciones de humedad serán elevadas, alcanzando el 100% en las primeras horas.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán más intensas en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 6 mm en el periodo de 03:00 a 04:00. A lo largo del día, se prevén intervalos nubosos que podrían dar paso a momentos de lluvia ligera, especialmente en la tarde, cuando la temperatura podría descender a 19 grados.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 66 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Las velocidades del viento oscilarán entre 14 y 47 km/h, lo que podría afectar actividades al aire libre. Es recomendable tomar precauciones, especialmente en zonas expuestas.

La tarde se presentará con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas, con un 65% de probabilidad de tormenta entre las 13:00 y las 19:00. La humedad relativa comenzará a disminuir ligeramente hacia la tarde, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 93% a 99%. Esto, combinado con las temperaturas moderadas, podría generar una sensación de bochorno.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La temperatura descenderá a 17 grados hacia las 22:00, y el cielo permanecerá cubierto, con la posibilidad de lluvias ligeras. La puesta de sol se producirá a las 18:31, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, será característico de la transición hacia el invierno en Almonte. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo variable y tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de lluvias y viento fuerte.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.