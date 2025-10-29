El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Almonte según los datos de la AEMET
El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Almonte se verá afectado por un tiempo predominantemente nuboso, con intervalos de cubierto y la posibilidad de lluvias a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 17 grados , que se mantendrá relativamente estable durante la jornada. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados, aunque las condiciones de humedad serán elevadas, alcanzando el 100% en las primeras horas.
La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán más intensas en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 6 mm en el periodo de 03:00 a 04:00. A lo largo del día, se prevén intervalos nubosos que podrían dar paso a momentos de lluvia ligera, especialmente en la tarde, cuando la temperatura podría descender a 19 grados.
El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 66 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Las velocidades del viento oscilarán entre 14 y 47 km/h, lo que podría afectar actividades al aire libre. Es recomendable tomar precauciones, especialmente en zonas expuestas.
La tarde se presentará con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas, con un 65% de probabilidad de tormenta entre las 13:00 y las 19:00. La humedad relativa comenzará a disminuir ligeramente hacia la tarde, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 93% a 99%. Esto, combinado con las temperaturas moderadas, podría generar una sensación de bochorno.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La temperatura descenderá a 17 grados hacia las 22:00, y el cielo permanecerá cubierto, con la posibilidad de lluvias ligeras. La puesta de sol se producirá a las 18:31, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, será característico de la transición hacia el invierno en Almonte. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo variable y tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de lluvias y viento fuerte.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.
