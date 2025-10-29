El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia que se mantendrá alta a lo largo del día. En las primeras horas, se espera que la precipitación sea escasa, con valores que rondan los 0.1 mm, aumentando ligeramente a 0.4 mm en la madrugada. A medida que avance la mañana, la lluvia se intensificará, alcanzando hasta 4 mm en las horas centrales del día.

La temperatura durante la jornada oscilará entre los 17 y 23 grados , siendo más fresca en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 66% hacia la tarde. Esto generará una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 68 km/h en las horas más activas del día. Las velocidades del viento variarán, comenzando en torno a los 27 km/h y aumentando a medida que avanza la jornada, lo que podría generar condiciones de inestabilidad. La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 50% de posibilidad en las primeras horas y un 65% entre la mañana y la tarde, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas eléctricas en la región.

A lo largo del día, el cielo presentará intervalos nubosos, con momentos de mayor nubosidad y lluvia escasa. La tarde se caracterizará por un cielo muy nuboso, lo que podría limitar la visibilidad y generar condiciones de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, con valores que rondarán los 19 grados .

Es recomendable que los habitantes de Aljaraque se preparen para un día de lluvia y viento, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para las condiciones climáticas. La combinación de alta humedad, viento fuerte y posibilidad de tormentas eléctricas sugiere que se deben tomar precauciones, especialmente si se planea realizar actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.