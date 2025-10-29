El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 15 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se espera un 100% de posibilidad de lluvia. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que oscilan entre 0.3 y 3 mm, siendo más intensas en la tarde. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 87% por la mañana y alcanzando hasta un 92% en la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas moderadas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que oscilarán entre 16 y 31 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 58 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad. Es recomendable que se tomen precauciones, especialmente en áreas abiertas y en la conducción.

La probabilidad de tormentas también es considerable, con un 55% de posibilidad entre las 19:00 y las 01:00 horas. Esto indica que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de riesgo a las condiciones climáticas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, estabilizándose en torno a los 14 grados. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, el día en Alcalá la Real se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias intermitentes y un viento notable. Se aconseja a los habitantes que se preparen para condiciones húmedas y que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.