El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos más críticos de la jornada. Las lluvias serán escasas al inicio, pero se intensificarán a medida que avance el día, especialmente en las horas centrales, donde se espera que la precipitación alcance hasta 4 mm.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 21 grados . A primera hora, se registrarán 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados en las primeras horas de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en los momentos más húmedos del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 15 y 38 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 70 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar una sensación de inestabilidad, especialmente en áreas abiertas y expuestas. La combinación de viento y lluvia podría hacer que las condiciones sean incómodas para actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución.

A lo largo del día, se prevé que las nubes altas se alternen con momentos de cielo cubierto, lo que limitará la visibilidad del sol. Sin embargo, hacia el final de la tarde, se espera que las condiciones mejoren ligeramente, con una disminución en la intensidad de las lluvias y una ligera recuperación en la temperatura, que podría alcanzar los 20 grados en las últimas horas del día.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 50% de posibilidad en las primeras horas de la mañana y un 65% durante la tarde. Esto sugiere que podrían producirse tormentas aisladas, que podrían traer consigo ráfagas de viento más intensas y descargas eléctricas.

En resumen, los habitantes de Alcalá de Guadaíra deben prepararse para un día de clima inestable, con lluvias y viento fuerte. Se aconseja llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.