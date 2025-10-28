El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 28 de octubre de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 26 grados en la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

Sin embargo, a partir de la tarde, el panorama cambiará ligeramente. A partir de las 15:00 horas, comenzarán a aparecer nubes altas, lo que podría dar lugar a un cielo más cubierto hacia la noche. A pesar de este aumento en la nubosidad, las probabilidades de precipitación se mantienen bajas durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad hasta las 13:00 horas. Sin embargo, a partir de esa hora, la probabilidad de lluvia aumenta considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, aunque las cantidades esperadas son escasas, con precipitaciones que no superarán los 0.4 mm.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste a una velocidad de 4 a 7 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento sople del sur a velocidades que oscilarán entre 20 y 30 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca al caer la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 95% al amanecer, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 60% por la tarde, lo que contribuirá a un tiempo más cómodo.

En resumen, El Viso del Alcor disfrutará de un inicio de jornada soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para un cambio en el tiempo hacia la tarde, con la posibilidad de nubes y ligeras lluvias. La combinación de temperaturas agradables y un viento moderado hará que el día sea bastante llevadero, aunque es aconsejable tener un paraguas a mano si se planea estar fuera durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.