El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, aunque a lo largo de la jornada se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados , con una humedad relativa del 100%, lo que puede generar una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde.

A partir del mediodía, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas. La nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se cubra en gran parte, con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que los habitantes de Utrera deben estar preparados para la posibilidad de chubascos ligeros, especialmente en la tarde.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en combinación con la humedad. A medida que caiga la tarde, el viento se tornará más intenso, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco a medida que se acerque la noche.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 35% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un aumento al 60% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto indica que, aunque las lluvias no sean intensas, la posibilidad de tormentas eléctricas no puede ser descartada, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día comenzará con condiciones agradables, pero se recomienda a los ciudadanos de Utrera que estén atentos a la evolución del tiempo, especialmente en la tarde y noche, cuando las probabilidades de lluvia y tormentas aumentan. Es aconsejable llevar paraguas y estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.