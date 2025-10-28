El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:35. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 42% y aumentará ligeramente a medida que avance la mañana.

A partir de las 6 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque la visibilidad seguirá siendo buena. Las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 10 grados, y la humedad aumentará hasta un 66%. A medida que el día avanza, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con un valor de 22 grados . La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre.

Sin embargo, a partir de la tarde, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde, la probabilidad de precipitación aumenta significativamente, alcanzando un 45% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto coincide con un incremento en la probabilidad de tormentas, que se sitúa en un 60% en el mismo periodo. Aunque las precipitaciones esperadas son escasas, con un total de 0.3 mm pronosticados, es recomendable que los ciudadanos estén preparados para posibles chubascos ligeros.

El viento soplará predominantemente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 15 km/h durante la mañana y la tarde, aumentando a 28 km/h en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas de mayor temperatura. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia las 10 de la noche.

El cielo se mantendrá cubierto durante la noche, lo que podría dificultar la observación de las estrellas. La humedad relativa alcanzará su punto máximo en la noche, llegando a un 84% a las 8 de la tarde. En resumen, el día de hoy en Úbeda se caracterizará por un tiempo variable, con un inicio despejado que dará paso a un aumento de nubes y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero con precaución ante la posibilidad de chubascos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.